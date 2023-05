Bescherm je hond of kat tegen vlooien en teken: wat is het beste middel en wat werkt helemaal niet?

Je hond en kat beschermen tegen vlooien en teken is een nooit aflatende strijd. Er zijn best adequate middeltjes in de handel verkrijgbaar. Alleen is het als leek heel moeilijk om het kaf van het koren te onderscheiden. “Als ze je om de oren slaan met advertenties voor knoflooktabletten die vlooien en teken zouden afschrikken, geloof het vooral niet”, zegt dierendokter Rob Lückerath. “Dat is simpelweg je reinste onzin.”