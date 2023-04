Snelheidscontroles en afwatering Peerderbaan

Recent reden meerdere bestuurders zich vast in de groenstrook tussen de rijweg en het nieuwe fietspad langs de Peerderbaan in Meeuwen. Open Oudsbergen vraagt snel oplossingen om schade te voorkomen.

De pas aangeplante haag, signalisatiepaaltjes tussen de rijweg en de nieuwe fietspaden langs de Peerderbaan in Meeuwen werden de voorbije maand meermaals in de prak gereden. Er zou te weinig ruimte zijn als automobilisten en bredere voertuigen elkaar kruisen, werd geopperd.

Het voorstel om een haag aan te planten kwam van Open Oudsbergen. “Voor de veiligheid van de fietsers”, stelde Jan Schonkeren toen. Nu blijkt die groenstrook tussen het nieuwe vrijliggende fietspad en de Peerderbaan een probleem te zijn. “Sinds de heraanleg reden meerdere voertuigen zich vast in de tussenliggende strook”, zegt Jan Schonkeren.

De afwatering in die tussenliggende aanplantingszone is een probleem. “Het regenwater kan hier niet of onvoldoende weg. Bijkomende afwatering en ook controle op snelheid, eventueel een trajectcontrole zijn nodig. En dat is niet populair, dat besef ook ik”, zegt Schonkeren.

Burgemeester Goossens (cd&v) wijst op een aantal herstelwerken die nog uitgevoerd moeten worden. “Nadat de aannemer de werf heeft afgewerkt zullen onze diensten extra signalisatie voorzien. Ook komen en betonnen bollen aan in- en uitritten en een ribbelbelijning in de binnenbochten. De politie heeft al gecontroleerd maar zal nog controles uitvoeren om de snelheid te handhaven”. (RDr)