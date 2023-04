Per jaar is de Vlaamse tuinbezitter gemiddeld 35 uur aan het maaien, een volledige werkweek dus. Overweeg jij de aanschaf van een robotmaaier, omdat je wel wat beter te doen hebt dan baantjes trekken op het gazon? Lees dan eerst deze tien weetjes zodat je nieuwe dure, tuinmaatje geen weggesmeten geld is.