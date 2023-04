Pommelien Thijs, Jaap Reesema, Average Rob en K3 komen naar Paal op Stelten

Paal

Paal op Stelten heeft namen bekendgemaakt voor hun volgende editie die op 4, 5 en 6 augustus zal plaatsvinden. Op vrijdag staan rockbands op de affiche, met Bloodflowers, In Your Honor, Moedertaal en Koyle. De bands spelen op de weide bij Grand Café Paal 26, niet op het terrein van Paal Op Stelten zelf. Spelen daar wel op zaterdag: Average Rob en Omdat Het Kan Soundsystem, Jeroen Delodder en Gert Corvers. Na de rockdag en de dancedag is er op zondag plaats voor populaire pop met Kapitein Winokio, K3, Berre, Jaap Reesema, Pommelien Thijs (foto), Gers Pardoel en Cookies and Cream. Tickets en info via www.paalopstelten.be.

