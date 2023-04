Ook financieel directeur en vier andere managers moeten vertrekken bij Plopsa: “Ik kijk met plezier terug op zes mooie jaren”

Na het ontslag van de Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof en zijn creatief manager, is nu ook de financieel directeur moeten vertrekken bij het pretparkbedrijf. De financieel directeur vond ondertussen een nieuwe uitdaging in de voedingssector. Ook vier andere managers moeten vertrekken.

Plopsa-baas Steve Van den Kerkhof kwam in februari samen met zijn twee rechterhanden in opspraak, nadat tientallen ex-werknemers van het bedrijf in de krant De Tijd een vernietigend beeld ophingen van zijn beleid. Dertien ex-managers bevestigden daarna in het Nieuwsblad dat er een toxische werkcultuur in de pretparkpoot heerste. Niet alleen Van den Kerkhof, maar ook zijn creatief manager (CCO) en financieel directeur (CFO) werden daarbij met de vinger gewezen.

Nadat een intern rapport van advocate Christine Mussche de brulcultuur en het grensoverschrijdend gedrag bevestigde, werden Van den Kerkhof en zijn CCO op 21 maart aan de deur gezet.

Nu, een maand later, moet ook de CFO het bedrijf verlaten. Volgens Studio 100, het moederbedrijf van Plopsa, gebeurde dat in onderling overleg. Studio 100 stelde na het vertrek van Van den Kerkhof Koen Clement aan als interim-CEO. De financieel directeur zou volgens onze bronnen te horen hebben gekregen dat ze geen CFO kon blijven in het bedrijf, en koos er daarvoor om te vertrekken. “Ik kijk met plezier terug op zes mooie jaren”, zo reageert ze. Ze vond ondertussen een nieuwe uitdaging als financieel directeur bij Meco Group, een groot vleesverwerkend bedrijf in Oostende.

Vier andere managers

Samen met de financieel directeur moeten nog vier andere managers vertrekken bij Plopsa. Het gaat ondermeer om de rechterhand van de financieel directeur. De vier zouden voor alle duidelijkheid niet vermeld geweest zijn in het rapport van Mussche. Medewerkers spreken over een nieuwe wind bij Plopsa, voor het eerst in 20 jaar. Studio 100 is nog steeds op zoek naar een definitieve CEO voor Plopsa, die de rol van Van den Kerkhof moet overnemen.