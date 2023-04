Hitte maakt er uitputtingsslag van in Morocco Desert Challenge, Walter Roelants geveld: “Hij kreeg een hitteberoerte”

De temperaturen in het Marokkaanse binnenland zijn haast ondraaglijk. Op woensdag trokken de deelnemers de duinen in en werd het zo mogelijk nog warmer. “Op dinsdag had hij het al moeilijk en werd er tijdens de bevoorrading getwijfeld of hij niet uit koers zou worden gehaald”, zegt Axel Roelants. “Maar na wat eten en drinken ging het beter. Dat het lichaam aan het afzien was, bewijzen de tien liter water met onder andere zoutoplossingen die hij dinsdag gedronken had. Nadien voelde hij zich nog slapjes.”

Woensdagochtend trok Roelants toch opnieuw de woestijn in tot het zwart voor zijn ogen werd en hij viel. “Hij kreeg een hitteberoerte”, zegt zijn zoon Axel Roelants. “Opeens ging het licht uit en kwam hij ten val. Flauwgevallen op de motor. Hij voelde zich slecht, zijn motor stond krom maar toch probeerde hij verder te rijden tot hij over een afstand van nauwelijks één kilometer opnieuw drie keer ten val kwam. De organisatie heeft dan via hun communicatiesysteem contact met hem opgenomen waarna hij geëvacueerd werd. Woensdagavond heb ik hem gesproken en klonk hij nog altijd wat ‘plattekes’. De temperatuur is daar niet normaal. Gisteren was het in de schaduw ruim 45 graden. Als je dan moet rijden met een helm op en een dik pak aan, kan je eigenlijk niet meer transpireren. Vandaag rijdt mijn vader sowieso niet. Als het niet te warm wordt, zou het kunnen dat hij morgen of zaterdag opnieuw op de motor kruipt. Maar eerst moet hij flink herstellen.”

Hitte maakt er uitputtingsslag van in Marokko

Ook tijdens de vierde etappe van de Morocco Desert Challenge eiste de bij momenten ondraaglijke hitte woensdag veel van mens en machine. Bij de motoren won Rui Gonçalves (Sherco) de etappe. De Spanjaard blijft leider. Bij de wagens blijven de Fransen Serradori - Minaudier (Century) hun stempel op de wedstrijd drukken. Ze wonnen nu ook de vierde etappe en lopen verder uit in het klassement. Vick Versteijnen (Iveco) won de etappe bij de vrachtwagens. Zijn landgenoot Janus Van Kasteren blijft leider (Iveco). De vierde etappe werd overschaduwd door een ongeval waarbij de Franse copiloot Laurent Lichtleuchter om het leven kwam.

Op woensdag trok de karavaan voor het eerst de duinen in en liepen de temperaturen zo mogelijk nog hoger op dan de voorbije dagen. De lusvormige etappe met start en finish aan de kant van Foum Zguid zou er flink inhakken bij de deelnemers. Bij de motoren werd de Belg Walter Roelants (Husqvarna) met een hitteberoerte afgevoerd. Intussen is hij aan de beterhand. Na twee tweede plaatsen won Rui Gonçalves op woensdag de vierde etappe bij de motoren. Zijn teamgenoot Lorenzo Santolino (Sherco) eindigde als tweede op 59 seconden. Halfweg de wedstrijd blijft Gonçalves leider en heeft hij een kleine voorsprong van 3:27 op eerste achtervolger Lorenzo Santolino. Mathieu Liebaert (KTM) eindigde als eerste Belg op de tiende plaats. In de stand zakt hij van de vijfde naar de zevende plaats.

Bij de SSV’s wonnen Martin en Mitchel van den Brink (Can-Am) de etappe. Gert Huzink en Rob Buursen (Can-Am) eindigden als vierde en blijven leider. Laurent Laeremans en Claudio Bonafe (Can-Am) eindigden als eerste Belgen op de 14e plaats. In de stand blijven Wout Lauwers en Nikolas Dejonckheere (Can-Am) de beste Belgen. Zij zijn halfweg de Morocco Desert Challenge 22e.

Mathieu Serradori blijft bij de wagens zijn stempel drukken op deze wedstrijd. De Fransman won nu ook de vierde etappe en had bij aankomst 8:21 voorsprong op zijn eerste achtervolger Simon Vitse (Optimus). In de stand is het verschil tussen beide rijders opgelopen tot 13:22. De beste Belgische prestatie kwam er van Vincent Vroninks en Kris Hendrickx (Red Lined). Zij eindigden als dertiende. In de stand blijven Vincent Thijs en Tom De Leeuw (Toyota) de beste Belgen. Zij zijn achtste.

De Nederlanders heersen bij de trucks. Versteijnen won zijn tweede etappe voor Van Kasteren en Anja Van Loon (Iveco). Van Kasteren blijft leider.

Steven Rotsaert, Bram Lapere en Lise Rotsaert (MAN) eindigden als zevende en beste Belgen. Ze werden gevolgd door het trio Verheyden, Keysers, Burgelman (DAF) die als achtste de finish passeerden. Igor Bouwens, Syndiely Wade en Ulrich Boerboem (Iveco) eindigden als negende. In de stand zijn ze vijfde.

Lichtleuchter komt om het leven bij ongeval in vierde rit

De ervaren Franse copiloot Laurent Lichtleuchter is tijdens de vierde etappe van de Morocco Desert Challenge om het leven gekomen. Bij het ongeval was ook een ander voertuig betrokken. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden niets meer doen.

Na goed 50 km in de vierde etappe raakte de kleine SSV van het duo Patrice Garrouste en Laurent Lichtleuchter betrokken bij een ongeval met een andere deelnemer. Op het moment van de crash zou volgens niet bevestigde berichten de zichtbaarheid door het laaghangend stof beperkt zijn geweest. De kleine wagen werd in de rechterflank geraakt. Lichtleuchter zou op slag dood geweest zijn.

De wedstrijdorganisatie publiceerde een bericht op hun website waarin ze toelichting geven en hun medeleven aan de familie uitdrukken. “Woensdag 26 april 2023, tijdens de vierde etappe van de MDC, kreeg het Franse team bestaande uit Patrice Garrouste en Laurent Lichtleuchter (# 237) een ongeval waarbij een ander voertuig betrokken was. Ondanks de tussenkomst van de arts die zeer snel ter plaatse was per helikopter, overleed copiloot Laurent Lichtleuchter ter plaatse. Piloot Patrice Garrouste werd naar het ziekenhuis gebracht om zijn verwondingen te behandelen.”

“De hele rallyraidfamilie is getroffen door deze tragedie. Op 46-jarige leeftijd was Laurent een bijzonder gewaardeerde professionele copiloot in deze wereld waar hij naam had gemaakt en veel vrienden had. Zijn talent heeft hem naar de grootste rally’s ter wereld gebracht met 15 deelnames aan de Dakar waaronder 2 overwinningen in T2. Of het nu voor Toyota Auto Body was waar hij officiële bijrijder was, of voor kleinere teams waarvoor hij graag zijn ervaring deelde, Laurent stond altijd klaar voor zowel menselijke als sportieve uitdagingen.”

Organisator Gert Duson en de hele MDC-familie betuigen hun diepste medeleven aan zijn vrouw en kinderen.