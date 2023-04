Wat een stunt: Miami (8) schakelt Milwaukee (1) uit, Knicks voor het eerst in tien jaar in tweede ronde NBA play-offs

In het vijfde duel in de eerste ronde haalden ze het met 126-128 op bezoek bij Milwaukee Bucks, waardoor ze met een 4-1 zege naar de volgende ronde mogen. Een stunt van formaat en daar had vooral Jimmy Butler een belangrijk aandeel in. Ook woensdag nam hij The Heat weer op sleeptouw met 42 punten, bij de Bucks sloot voormalig MVP Giannis Antetokounmpo af met 38 punten en daarnaast ook nog eens 20 rebounds.

Milwaukee Bucks had het reguliere seizoen als leider afgesloten in de Eastern Conference en werd ook dit seizoen weer gerekend bij de topfavorieten voor eindwinst in de NBA. Het is ook pas de zesde keer ooit dat de eerste seed verliest van de nummer acht.

Ook New York mag met 4-1 winst voor het eerst in tien jaar nog eens naar de tweede ronde van de play-offs. Op bezoek in het Rocket Mortgage FieldHouse van Cleveland Cavaliers boekten de Knicks een 95-106 zege.

In de Western Conference is het nog spannend. LA Lakers had aan een zege genoeg om door te storen, maar ging uiteindelijk met duidelijke 116-99 cijfers onderuit bij Memphis Grizzlies, waardoor het in de stand 3-2 in het voordeel van de Lakers staat. LeBron James kwam niet verder dan 15 punten, 10 rebounds en 5 assists; Anthony Davis scoorde 31 punten voor de Lakers. Topschutter van het duel werd Desmond Bane, met 33 punten voor de Grizzlies.

Regerend NBA-kampioen Golden State Warriors won met 116-123 bij Sacramento Kings en staat nu met 3-2 voor. Sterspeler Stephen Curry was goed voor 31 punten.