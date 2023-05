‘Stuur borstkanker wandelen’ met deze wandeltips van bekende of gepassioneerde wandelaars

Ook dit jaar lanceert Pink Ribbon, de organisatie die strijd aanbindt tegen borstkanker, een Roze Mars. Onder het motto ‘stuur borstkanker wandelen’ worden zoveel mogelijk mensen opgetrommeld om gedurende de maand mei dagelijks 10.000 stappen te zetten. Zo kan je kilometers of geld verzamelen voor de organisatie én word je er in de eerste plaats zelf gezonder van. Op zoek naar inspiratie of motivatie voor die dagelijkse wandeling? Deze fervente of bekende wandelaars zetten je goed op weg.

Tv-maker Arnout Hauben: “Durf eens alleen het bos in”

“Zelf ga ik zeker een keer per week tien kilometer wandelen. Ik heb mijn ‘onderhoudswandeling’, eigenlijk een lelijke wandeling waarbij ik een stuk van de Brusselse Ring doe, maar dat is puur draven om mijn stappen te onderhouden. Ik ken dat toertje vanbuiten, moet niet kijken, niet nadenken. Ik steek een podcast in mijn oren en ben weg. En dan zijn er de specials, de wandelingen die ik inplan en waar ik reclame voor maak (Hauben schreef een wandelgids van Dwars door de Lage Landen, red.), die voor mij een evenement op zich zijn. Ik heb veel langeafstandstochten gedaan, zoals de pelgrimstocht naar Compostella, en de grootste les die ik heb geleerd is: hoe verder je wandelt, hoe dichter je bij jezelf raakt.”

“Het is een boutade maar wandelen maakt je een gezonder, aangenamer mens. Als je écht naar buiten gaat, de natuur in, het bos door, dan komen je zintuigen weer op scherp te staan: je ruikt beter, je hoort dingen die je niet meer hoorde, je ziet meer. Je komt weer heel dicht bij jezelf, dingen die je vaak afleert door heel de tijd binnen te zitten achter je computer of zelfs door elke keer hetzelfde rondje te stappen. Wanneer je teruggeworpen wordt op de natuur, zal je verrast zijn om te zien wat je allemaal nog in je hebt en waar je van kan genieten. Zéker als je alleen gaat en voor mij zeker ook in de herfst en winter, wanneer het sneeuwt bijvoorbeeld. Veel mensen doen yoga of ademhalingsoefeningen om in balans te komen, maar niets is beter dan te stappen: wanneer je in die cadans komt, komt je ademhaling tot rust en ga je letterlijk aarden. Durf dus een keer alleen te gaan stappen. Het zal een openbaring zijn.”

Illustrator en (muur)tekenares Eva Mouton : “Slecht weer bestaat niet”

“Als ik de tijd heb, doe ik ook een kleine tour in het natuurgebied hier vlakbij rond de middag. Da’s voor mij een gestolen moment in mijn dag en daar kikker ik echt van op. Eigenlijk zou ik dat elke dag moeten doen, en al zéker als ik geen tijd heb, want dan heb ik het eigenlijk het meeste nodig. Een bekende Zweedse uitspraak is: Er bestaat geen slecht weer, er bestaat alleen maar slechte kleding. Toen ik die lijfspreuk voor het eerst las, ging er een wereld voor mij open. Want natuurlijk kun je ook wandelen als het slecht weer is! Sinds ik geïnvesteerd heb in allerlei waterdichte kleding, kom ik zelfs op herfstige regendagen buiten. Niets gezelliger dan de regen te horen roffelen op de kap van je lange regenjas. En een regenbroek … Tja, tegenwoordig begrijp ik dat mensen zoiets in hun kleerkast hebben liggen. Da’s gewoon een ongelooflijke uitvinding!”

Lieven Hostens, voorzitter van Wandelsport Vlaanderen vzw: “Train eerst een beetje voor je het tempo opdrijft”

“Mijn vrouw en ik zijn langeafstandswandelaars. Voor ons zijn er drie aspecten die het wandelen zo rijk maken: de combinatie van het sportieve, het sociale en het toeristische. Wie minder vertrouwd is met wandelen en focust op het eerste, zal sneller op z’n fysieke limieten botsen en vervolgens ook op mentale vermoeidheid. En dan loert ‘opgeven’ in een klein hoekje. Probeer dus eerst wat wandelkilometers te verzamelen en te trainen, voor je voluit gaat voor dat fysieke aspect en misschien eens probeert om het tempo wat op te drijven. Ga je deze uitdaging aan mét iemand, dan haalt het gesprek wellicht de bovenhand op het wandelen en zullen die 10.000 stappen voorbij vliegen zonder dat je het beseft. Ga je de uitdaging alleen aan? Concentreer je dan op het voortschrijdend kijken en de verbazing die opkomt bij wat er rond je te zien is. Terwijl je écht kijkt en misschien mijmert over dat wat de omgeving aanreikt, volgt het stappen vanzelf. Na verloop van tijd word je dan misschien één van de vele wandelaars die stappen onder het motto van ‘de gezonde verslaving’ en zal je bijna spijt hebben dat die dagelijkse 10.000 stappen voorbij zijn!”

Irene den Ouden, oprichtster van De Wandeldate, een datingsite voor wandelaars: “Een wandeling is ideaal voor een eerste date”

“Mijn grootste tip is: zoek een wandelmaatje! Samen wandelen is gewoon gezelliger dan alleen. Zoek iemand in je eigen omgeving, dat is natuurlijk het makkelijkste. Dan kan je dagelijks of meerdere dagen per week samen op stap. Als je meer een langeafstandswandelaar bent, vraag dan een vriend of vriendin om samen een aantal mooie routes te plannen. Ben je single en heb je nog geen wandelmaatje? Neem dan eens een kijkje op de site van De Wandeldate: we moedigen al onze leden aan om bij de eerste date samen te gaan wandelen. Leden nodigen elkaar uit op hun favoriete wandeling. In plaats van ongemakkelijk tegenover elkaar te zitten en een moeizaam gesprek te voeren, ga je gezellig samen wandelen. Je ziet wat onderweg, je bent actief bezig: dat maakt iemand leren kennen veel laagdrempeliger. Wandelen is dus niet alleen gezond, het is ook een ideale activiteit om een partner te leren kennen!”

Zin om mee te wandelen met de Pink Walk? Schrijf je in op pink-ribbon.be.