Tanja Dexters gaat jonge vrouwen begeleiden op OnlyFans: “Ik wil hen samen met mijn team coachen”

Meer dan 2.000 euro netto per maand verdient Tanja Dexters op dit moment aan de meer dan 250 abonnees die elke maand 20 dollar betalen om te zien wat zij post op OnlyFans. Daar is ze erg tevreden mee, zegt Dexters. “Ik zou nog meer geld via OnlyFans kunnen verdienen als ik me meer - letterlijk - zou blootgeven, maar ik doe dit niet om het grote geld binnen te halen”, zegt ze in Het laatste nieuws. “Al is het voor mij makkelijk verdiend. Er zijn ergere jobs dan in een chic hotel in Parijs in lingerie poseren.” Aan naaktfotografie doet ze bewust niet, zegt ze. “Dan kan ik even goed in Playboy gaan staan.”

Het is haar ambitie om naast haar eigen account nu ook jonge vrouwen te gaan begeleiden die zich op OnlyFans willen wagen. “Bij deze doe ik een oproep aan jonge vrouwen die hun eerste stappen op OnlyFans willen zetten, maar niet weten hoe. Samen met mijn team wil ik hen, in ruil voor een commissie, coachen.” Er lopen al gesprekken met geïnteresseerden, voegt ze er nog aan toe.

