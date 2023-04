Voetbalclub Heis Sport stopt: “Een tweede persoonlijk drama” voor manusje-van-alles Johnny Hayen

Hij is secretaris, onderhoudt de velden, zorgt voor de kledij én de sponsoring en helpt soms in de kantine. “Zes dagen op zeven” is Johnny Hayen (65) in de weer voor Heis Sport, maar daar komt nu een abrupt einde aan. De Bilzerse voetbalclub houdt immers op te bestaan. “Een tweede persoonlijk drama, al was het overlijden van m’n dochter Inge natuurlijk van een totaal andere orde.” Pakt Heis in onze verkiezing van ‘beste club van Limburg’ nog een laatste prijs?