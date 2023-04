Pep Guardiola looft koningskoppel Kevin De Bruyne-Erling Haaland na demonstratie Manchester City: “Hun connectie is buitengewoon”

Met een weergaloze prestatie loodste Kevin De Bruyne Manchester City woensdagavond voorbij Arsenal in de topper van de 33e speeldag in de Premier League. In de 4-1 zege tegen de Gunners nam onze landgenoot twee doelpunten en een assist voor zijn rekening. In de stand nadert Manchester City met twee wedstrijden minder op de teller tot op twee punten van leider Arsenal en heeft de regerende landskampioen zo weer alles in eigen handen.

De kapitein van de Rode Duivels opende de score in de 7e minuut en nam in de 54e minuut ook de 3-0 voor zijn rekening. Net voor rust bood hij John Stones de 2-0 aan.

Erling Haaland leverde bij beide doelpunten van de Bruyne de assist en legde zelf diep in blessuretijd de eindstand vast, goed voor zijn 33e doelpunt van het seizoen. In de 86e minuut deed Rob Holding, op assist van de op het uur ingevallen Leandro Trossard, wat terug voor Arsenal. Tien minuten voor tijd mocht De Bruyne onder een staande ovatie naar de kant.

“De connectie tussen Erling Haaland en Kevin De Bruyne is buitengewoon”, vertelde City-coach Pep Guardiola na de wedstrijd bij BT Sport. “We willen hen dan ook zo veel mogelijk samen aan de aftrap brengen. Erling zorgt altijd voor gevaar. Het is nu helemaal anders dan de voorbije seizoenen, toen we eigenlijk altijd met een valse negen speelden. Vooral de laatste twee maanden gaat alles enorm goed. We hebben het gevoel dat we elke wedstrijd kunnen winnen. De eerstvolgende drie duels (Fulham, West Ham en Leeds, red) zullen beslissend zijn in de titelstrijd. Als we dan kunnen brengen wat we voor ogen hebben, zullen we dicht bij de titel zijn. Deze overwinning was belangrijk, maar nog niet beslissend. Al hebben we het nu weer in eigen handen.”

Kevin De Bruyne bleef er naar goede gewoonte rustig bij. “Ik denk dat we ons een beetje anders hebben opgesteld”, zei De Bruyne, de man van de wedstrijd. “In plaats van twee nummers 8 had ik de vrijheid om naar links of rechts te gaan, afhankelijk van waar de ruimte lag. We hadden meer kunnen scoren. De tweede helft was het 50-50, maar we gaven niet veel weg. Arsenal is een klasseteam en moeilijk om tegen te spelen. We moesten vandaag op ons best zijn, en dat waren we ook.”

En dan is er nog het fenomeen Erling Haaland. Na de topper tegen Arsenal staat zijn teller op 33 doelpunten, nooit eerder deed iemand beter in de huidige vorm van de Premier League. Het vorige record van Mo Salah (32 doelpunten) is sinds woensdag van de tabellen. Met nog zeven wedstrijden te spelen, is het vrijwel zeker dat het record aller tijden ook zal sneuvelen. Met 34 doelpunten staat dat op naam van Andy Cole en Alan Shearer. Destijds werden er evenwel 42 speeldagen afgewerkt, nu zijn er dat 38.