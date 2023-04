Opnieuw zware klap voor talentvolle Belg Henri Vandenabeele: na pechjaar nu ook geen Giro door brute pech

“Geen Giro voor mij”, zucht Vandenabeele op Instagram. “Dit is het slimste om te doen nadat mijn lichaam niet reageerde zoals ik wilde na veel ziekte vorig jaar.”

2022 was voor de toenmalige neoprof een seizoen met twee gezichten. Het begon allemaal veelbelovend met een negende plaats in de Ronde van Oman en een tiende stek in de Ronde van Turkije, maar daarna ging het bergaf.

“Daar zijn redenen voor”, zei hij daar begin dit jaar over. “Na de Ronde van Turkije is het redelijk fout gelopen. Ik heb best lange tijd met corona gesukkeld. Dan ben ik naar Gran Canaria op stage gegaan. Ik denk dat ik daar het virus opliep. De Dauphiné werd niets. Dan ging ik vóór de Vuelta opnieuw op stage, waar ik opnieuw werd besmet. Daardoor moest ik ook vroegtijdig de Ronde van Spanje verlaten die mijn generatiegenoot Remco Evenepoel won. Dit was niet het seizoen dat ik begin 2022 voor ogen had. Ik wou toch méér bewijzen. Maar nadat ik ziek werd, kwam ik keer op keer met een slecht resultaat naar huis.”

“Het is heel simpel: ik wil niet opnieuw zo’n rotjaar hebben. Ik heb nu het gevoel dat ik nog beter uit de winter kom dan vorig jaar. Ik heb nog iets meer getraind. Ik hoop dat dit een verlengstuk krijgt straks in de wedstrijden zelf”, aldus Vandenabeele, die eerder deze maand ook al ziek moest afhaken voor de Tour of the Alps. Reden: ziekte…