Bekende presentator Tucker Carlson reageert voor het eerst sinds ontslag: “VS lijken op éénpartijstaat”

Tucker Carlson, de bekende presentator van Fox News, heeft zijn stilzwijgen na zijn ontslag bij de Amerikaanse rechtse nieuwszender doorbroken. Al ging hij in een videoboodschap op Twitter vreemd genoeg niet in op het feit dat hij aan de deur werd gezet.

Carlson was één van de grootste sterren van Fox, waar hij een miljoenenpubliek had opgebouwd met zijn mengeling van xenofobe uitlatingen en complottheorieën in zijn dagelijkse programma ‘Tucker Carlson Tonight’. Maandag kondigde de zender echter aan dat de wegen van bedrijf en werknemer zouden scheiden, zonder meer uitleg over het hoe en waarom.

Volgens Amerikaanse media werd Carlson ontslagen op persoonlijk bevel van Fox-eigenaar Rupert Murdoch wegens seksisme op de redactievloer. Maar volgens andere media was het ontslag een gevolg van de veroordeling van Fox News in de rechtszaak over laster tegen Dominion, het bedrijf dat stemmachines leverde voor de presidentsverkiezingen van 2020, en dat – onder andere volgens Carlson – deel uitmaakte van een groot complot om Donald Trump van de overwinning te houden.

“Wat opvalt, is hoe ongelooflijk dom de meeste debatten op tv zijn”

Woensdag reageerde Carlson voor het eerst, in een bizarre video waarin hij twee minuten lang zijn beklag deed over de staat van het Amerikaanse publieke debat, maar waarin hij helemaal niet verwees naar het nieuws. “Wat opvalt wanneer je een paar dagen afstand neemt van het lawaai, is hoeveel vriendelijk mensen er zijn in dit land, mensen die belang hechten aan de waarheid. Het moet wel een meerderheid van de mensen zijn. Dat is hartverwarmend.”

“En wat ook opvalt, is hoe ongelooflijk dom de meeste debatten op televisie zijn: ze zijn compleet irrelevant, ze betekenen niets”, gaat Carlson verder. “Over vijf jaar zullen we ons niet eens meer herinneren dat we ze ooit gevoerd hebben. Geloof me, als iemand die eraan deelgenomen heeft.”

“Verenigde Staten lijken op éénpartijstaat”

“Toch worden de onmiskenbaar belangrijke onderwerpen – die de toekomst van dit land zullen bepalen – helemaal niet besproken”, aldus Carlson. “Oorlog, burgerlijke vrijheden, wetenschap, demografische veranderingen, de macht van bedrijven, en natuurlijke hulpbronnen: hoe lang is het geleden dat je een oprecht debat over één van die onderwerpen gehoord hebt? Lang geleden.”

“Die debatten worden niet toegelaten in de Amerikaanse media”, klinkt het. “Beide partijen en hun donoren hebben een consensus gevonden over wat hen goed uitkomt, en ze komen actief tussen om elk gesprek daarover te torpederen. Plots lijken de Verenigde Staten heel erg op een éénpartijstaat.”

“De waarheid overwint”

“Dat is een deprimerende vaststelling, maar ze is niet voor de eeuwigheid”, aldus Carlson. “De huidige orthodoxie zal niet blijven bestaan. Ze zijn hersendood, niemand gelooft ze echt. Die realiteit is te belachelijk om te blijven bestaan, en dat zal ook niet gebeuren. De mensen aan de macht weten dat, daarom zijn ze zo hysterisch en agressief. Ze zijn bang. Ze proberen u niet meer te overtuigen, ze dwingen u gewoon. Maar dat zal niet lukken, als eerlijke mensen zeggen wat waar is – kalm en zonder zich te schamen – worden ze machtig. En dan worden de leugenaars die hen het zwijgen proberen op te leggen machteloos. Dat is de ijzeren wet van het universum: de waarheid overwint.”

Carlson liet ook uitschijnen dat hij snel weer op het scherm te zien zou zijn: “Waar kan je nog Amerikanen vinden die de waarheid vertellen?”, klonk het retorisch. “Niet op veel plaatsen, maar wel op een paar, en dat is genoeg. Zolang jullie die woorden kunnen horen, is er hoop. Ik zie jullie snel.”