Oudste veroordeelde bewaker van concentratiekamp (102) overleden

In Duitsland is Josef Schütz, een voormalige bewaker van een naziconcentratiekamp, overleden op 102-jarige leeftijd. Vorig jaar werd hij veroordeeld voor medeplichtigheid aan de moord op duizenden gevangenen.

Schütz werd vorig jaar de oudste persoon die is vervolgd voor misdaden van het naziregime. De oud-bewaker van het concentratiekamp Sachsenhausen bij Berlijn kreeg vijf jaar gevangenisstraf voor zijn medeplichtigheid aan moord op 3.518 gevangenen. Hij wachtte zijn hoger beroep in vrijheid af.

Volgens de aanklager in zijn zaak was Schütz betrokken bij de executie van Sovjetsoldaten en het vergassen van gevangenen. Hij werkte tussen 1942 en 1945 in het kamp. Na de oorlog zat Schütz korte tijd vast in een strafkamp in de Sovjet-Unie. Hij was ongeveer 21 jaar oud toen hij in het kamp werkte.

De Duitser zei zelf onschuldig te zijn, en ontkende als bewaker in het SS-concentratiekamp te hebben gewerkt. Hij was destijds naar eigen zeggen boerenknecht. “Ik heb geen idee waarom ik hier ben”, zei Schütz tijdens zijn proces. “Ik heb helemaal niets gedaan.” Historisch onderzoek heeft echter bewijs aangeleverd dat hij wel degelijk kampbewaker was.

Sinds 2011 kunnen in Duitsland voormalige medewerkers van concentratiekampen worden vervolgd wegens medeplichtigheid of omdat ze onderdeel waren van het moordapparaat van de nazi’s. Eind vorig jaar kreeg de 97-jarige Irmgard Furchner nog twee jaar voorwaardelijke celstraf omdat ze als secretaresse in een Duits concentratiekamp medeverantwoordelijk was voor de dood van meer dan 10.000 gevangenen.