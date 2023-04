In beslag genomen oldtimer is verkocht voor maar 29.280 euro

Toch wil de FOD Financiën niet spreken over een ‘valse’ oldtimer. “Fin Shop Bornem was voor dit voertuig in het bezit van het inschrijvingsbewijs alsook van een keuringsbewijs (afgeleverd in 2015) waarop melding wordt gemaakt van de eerste indienststelling van het voertuig op 18/04/1965”, zegt Francis Adyns.

De boorddocumenten bewijzen dus dat het niet om een ‘valse’ oldtimer gaat, zegt de verantwoordelijke teamchef van Fin Shop Bornem waar de auto te bezichtigen was. (tg)