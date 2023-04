PODCAST KOERS: “Remco Evenepoel groette elke ochtend de Jumbo’s bij het ontbijt in hotel Parador”

Wij volgen de goede raad van Patrick Lefevere op en zetten in deze aflevering van “De Koers is van Ons” onze Belgische bril af om de Ronde van Romandië en vooral de Tour of the Alps te bespreken, want daar viel heel wat interessants te zien met het oog op de Giro. En we halen er onze voetbalcollega David Van den Broeck bij die een vlieg op de muur was in hotel Parador op de Teide toen Remco Evenepoel en Primoz Roglic er samen in de ontbijtzaal zaten en het fietshok deelden. Kortom: deze aflevering is de perfecte opwarmer voor de Giro, die met rasse schreden nadert.