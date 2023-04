Orel Mangala doet gouden zaak in Engelse degradatiestrijd, Chelsea alweer onderuit

Nottingham heeft woensdagavond met 3-1 de maat genomen van Brighton. Orel Mangala stond negentig minuten tussen de lijnen bij de thuisploeg. Nottingham doet een gouden zaak met de overwinning en klimt naar de 17e en eerste veilige plaats in de Premier League.

Facundo Valentin Buonanotte (38.) bracht de bezoekers op 0-1, nadat Brennan Johnson na elf minuten een strafschop miste voor Nottingham. Net voor rust kwam er de gelijkmaker door een eigen doelpunt van Brighton-middenvelder Pascal Gross (45+3.). In de tweede helft zorgde Danilo (69.) voor de 2-1 voorsprong. In het slot legde Morgab Gibbs-White (90+1.) vanop de stip de 3-1 eindstand vast.

Voor Nottingham komen de drie punten als geroepen in de degradatiestrijd. Het heeft nu 30 punten en wipte over Everton (28 punten, één wedstrijd minder) en Leicester (29 punten) naar de 17e plaats in de hoogste Engelse klasse.

Andere uitslagen:

West Ham - Liverpool 1-2

Chelsea - Brentford 0-2

