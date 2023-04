Tessa Wullaert blikt terug op pijnlijke uitschakeling in Portugal maar heeft het volste vertrouwen in de toekomst van de Red Flames: “Het WK in 2027 kan zeker behaald worden”

Dat de aanvalster van Fortuna Sittard een neus voor doelpunten heeft, weten we allemaal. In het buitenland krijgt Wullaert veel erkenning voor haar opvallende statistiek. In de kwalificatiewedstrijden voor het WK verzilverde de Red Flame 17 doelpunten en 12 assists in 11 optredens. Gemiddeld elke 34 minuten een assist en een goal. Cijfers om duizelig van te worden. In een interview met FIFA+ blikt Wullaert nog eens terug op de teleurstelling in Portugal maar heeft ze ook vertrouwen in de toekomst.

“Bovenaan de topschuttersstand staan is geweldig en ik ben er zeer trots op. Maar uiteindelijk betekenen die doelpunten niets als je je niet kwalificeert”, vertelt Wullaert. De beslissende wedstrijd om de kwalificatie in Portugal doet nog altijd pijn in het hart bij de aanvalster. “Ondanks het thuisvoordeel, was het een wedstrijd die beide kanten had kunnen opgaan. In de slotfase krijgen we een goal tegen op een stilstaande fase. Dat is gewoon enorm teleurstellend.”

Tessa Wullaert baalt na de uitschakeling tegen Portugal. — © BELGA

Feit is dat de Red Flames zich nog nooit hebben kunnen plaatsen voor de wereldbeker. Toch is de evolutie merkbaar. Denk maar aan de laatste twee EK’s voor vrouwen die we bereikten. Maken we in 2027 ons WK-debuut dan? “Ik hoop het echt”, zegt Wullaert. “Het hangt natuurlijk van de tegenstanders af die we gaan tegenkomen tijdens de kwalificaties, maar we zien ons spel zeker evolueren. In februari versloegen we Italië en Zuid-Korea op de Arnold Clark Cup. Dan moet je zeker in staat zijn om de groepsfase van het WK te bereiken.”

Tegen dan zal de topschutter aller tijden 34 jaar zijn, maar dat zal geen invloed hebben op haar prestaties. “Zolang ik gelukkig ben en mijn lichaam nog werkt, speel ik zolang ik kan. Momenteel speel ik op een hoog niveau en heb ik een fase bereikt waar ik dit niveau moet aanhouden en fit blijven.” In dat geval kunnen we nog jaren genieten van het prachtige aanvalsspel van de Red Flame.