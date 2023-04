Vlaanderen waarschuwt ziekenhuizen voor dodelijke schimmel

Eerder dit jaar waarschuwden de Amerikaanse en Nederlandse gezondheidsautoriteiten al voor de snelle opmars van de gevaarlijke schimmel. In België werd Candida Auris tot nog toe achtmaal opgemerkt sinds 2016. Dat is relatief weinig, maar de toename in de VS en elders in Europa was voor het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid voldoende reden om ziekenhuizen met een brief te vragen waakzaam te zijn.

De meest voorkomende symptomen van Candida auris zijn hoge koorts en koude rillingen die niet verbeteren na behandeling met antibiotica. Er kunnen aanvullende symptomen optreden als de infectie zich verspreidt. Uiteindelijk kunnen patiënten aan de schimmel overlijden, omdat de bloedtoevoer, het zenuwstelsel en de organen worden aangetast. Eén op de drie mensen die de infectie krijgt, komt te overlijden. (agg)