Tweede opeenvolgende titel (en dubbel) voor vrouwen van Kangoeroes Mechelen

Feest in de Mechelse Winketkaai! De dames van Kangoeroes Mechelen veroverden een tweede opeenvolgende landstitel. Dit na een spannende partij en een 73-66 zege versus Castors Braine in de tweede partij van de finale van de play-offs. Net als de vorige campagne veroverde de selectie van coach Arvid Diels dus de dubbel (titel en beker). “Het was niet evident, maar we bleven cool en maakten het af,” zei een fiere kapitein Laure Resimont, met 16 punten één van de Mechelse uitblinksters.

In een sfeervolle Winketkaai, met ook een ruime delegatie fans uit Braine, kampte sterkhoudster Ziomara Morrison van Kangoeroes Mechelen snel in foutenlast en had Castors Braine na de studieronde de leiding beet 8-9. Via Laure Resimont, Morgan Bertsch en Amalia Rembiszewska ging het na 16-14 toch naar een 20-14 Mechelse bonus na het eerste kwart.

Kangoeroes Mechelen ging in het begin van het tweede schuifje op zijn elan verder. Dit via Lisa Berkani en Laure Resimont. Bij een 31-20 bonus in het tweede kwart zaten de Kangoeroes op rozen. Castors Braine reageerde echter gevat en vooral met een 0-11 tussenspurt: 31-31! De Waals-Brabantse ploeg nam tevens het commando over. Met fysiek spel en via Reka Lelik, Mattea Tadic en Jessica Lindstrom. Castors Braine liep na een 40-41 bonusje halfweg dan ook weg naar een 47-53. Na een dubieuze technische fout voor Abigail Fogg profiteerde Kangoeroes Mechelen en vond de aansluiting: 56-56 na drie kwarts.

In het slotkwart bleven de zwakke refs met bedenkelijke beslissingen uitpakken. Castors Braine hapte tevens naar adem. Meer had Kangoeroes Mechelen niet nodig om via de Franse Lisa Berkani (26 punten) na 58-62 door te drukken naar 70-64 en een 73-66 overwinning. Morgan Bertsch tekende voor 11 punten en 8 rebounds en Ziomara Morrison voor 13 punten en 9 rebounds. Het tweede titelfeestje kon in een bruisende Mechelse Winketkaai dan ook losbarsten.

Kangoeroes Mechelen-Castors Braine 73-66

Kwarts: 20-14, 20-27, 16-15, 17-10

Kangoeroes Mechelen: Van Gils 0, Morrison 13, Kibedi 0, Resimont 1, Nauwelaers 3, Bruyndoncx 0, Rembiszewska 4, Bertsch 11, Berkani 26

Castors Braine: Kroselj 8, Leblon 0, Tadic 14, Lelik 11, , Uro-Nillie 10, Marblie 4, Lindstrom 9, Devos 0, Fogg 10