Ongeval met vluchtmisdrijf in Termien: autobestuurder sleurt brommer 700 meter mee, dader snel opgepakt

Woensdagavond is op het kruispunt van de IJzersteenweg en de Meeënweg in Termien een bromfietser aangereden. Die raakte ernstig gewond. De bestuurder van de auto pleegde vluchtmisdrijf en sleepte de brommer nog zo’n 700 meter mee.

Even voor 21.30 uur werd buurtbewoner Geert Reyskens opgeschrikt door een slag op de hoek van de IJzersteenweg en de Meeënweg. “De aanrijding zelf heb ik niet gezien”, zegt Reyskens. “Maar wel het verdere verloop ervan. Het was duidelijk dat de bromfietser op de Meeënweg richting Diepenbeek reed en dat een grijze auto die uit de IJzersteenweg kwam hem had aangereden. De jongen werd meteen van zijn brommer geslingerd. Maar de bestuurder reed gewoon door.” De jongeman raakte zwaargewond en werd naar het ziekenhuis gebracht.

De brommer werd zo’n 700 meter van de plaats van de aanrijding teruggevonden. Het is in de buurt daarvan dat de politie ook de bestuurder van de auto en de auto zelf zou hebben aangetroffen. Of de man al dan niet onder invloed was, is nog niet duidelijk. (cn)