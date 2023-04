Biden noemt Trump een gevaar voor de democratie

Biden oordeelt niet de enige te zijn die Trump dan kan verslaan, maar “ik ken hem goed, en ik weet welk gevaar hij voor onze democratie vormt”, aldus Biden woensdag tijdens een persconferentie in het Witte Huis, naar aanleiding van het staatsbezoek van de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol.

Biden zei dat hij zich ook kandidaat voor zijn herverkiezing had gesteld als Trump geen presidentskandidaat was geweest.

De 80-jarige Biden is de oudste president in de geschiedenis die opnieuw voor het Witte Huis gaat. Op het einde van een eventuele tweede termijn zou hij 86 jaar oud zijn. In 2020 won Biden de presidentsverkiezingen tegen de toenmalige president Donald Trump. Hij is sinds 2021 president.

Biden is van mening dat zijn leeftijd geen rol speelt. “Ik voel me goed”, antwoordde hij op een vraag daarover tijdens de persconferentie. “Wat de komende twee, drie, vier jaar gebeurt, zal bepalen hoe de volgende drie tot vier decennia eruit zullen zien. Ik was nog nooit zo optimistisch wat betreft de mogelijkheden van de Verenigde Staten.”