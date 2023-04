Saartje Vandenbroucke vloert Marieke Meert in Herne, Naomi De Roeck klaar voor PK in Bodegem

Saartje Vandenbroucke en Marieke Meert kleurden de koers in Herne waar de Affligemse Naomi De Roeck zich klaar toonde voor het PK dat zaterdag in Sint-Martens-Bodegem wordt betwist. Vandenbroucke vloerde met Meert de kopvrouw van de Sprinters Malderen in de strijd voor de bloemen.

De Markspurters mochten 53 rensters verwelkomen In de zevende van elf ronden roerden Saartje Vandenbroucke en Marieke Meert de aanvalstrom. Het duo bleek te sterk voor het peloton, al bleef de voorsprong steeds beperkt tot minder dan een minuut. In de slotronde pokerden de twee koplopers waardoor het peloton nog fors naderde.

Saartje Vandenbroucke liet haar team Carbonbike-Giordana juichen. — © Geert Tresignie (GTG)

Vandenbroucke liet haar team Carbonbike-Giordana juichen door Meert te kloppen in de sprint voor de bloemen. De Britse Emma Jeffers regelde tien seconden later de pelotonspurt voor de Finse Laura Vainionpaa, de vriendin van prof Lennert Teugels die lang in Opwijk woonde en nog steeds een bestelronde verzorgt in Ternat als postbode.

“Ik kende nooit een supergevoel, terwijl je op een parcours als Herne wel best over een koppel sterke benen beschikt. In het Pajottenland tref je nu eenmaal nooit vlakke wegen” Naomi De Roeck, Keukens Redant CT

De Affligemse Naomi De Roeck (32) bolde als zestiende over de streep en klonk niet helemaal tevreden. “Ik kende nooit een supergevoel, terwijl je op een parcours als Herne wel best over een koppel sterke benen beschikt. In het Pajottenland tref je nu eenmaal nooit vlakke wegen. Ik zat achterin een compact peloton toen twee rensters voorop geraakten. Toen ik opschoof en de twee truitjes van de koplopers zag, wist ik meteen dat het om Vandenbroucke en Meert ging, twee rensters die wel vaker de kermiskoersen domineren. Eigenlijk wist ik toen al dat de koers gereden was. In de spurt mengde ik me niet echt meer.” (lees verder onder de afbeelding)

“Toen ik opschoof en de twee truitjes van de koplopers zag, wist ik meteen dat het om Vandenbroucke en Meert ging, twee rensters die wel vaker de kermiskoersen domineren”, zegt Naomi De Roeck. — © Geert Tresignie (GTG)

“Jammer dat ik niet top was, want na Burst en Denderhoutem was Herne alweer een koers in eigen regio. Ik voel me verwend door zo veel koersen in de achtertuin. Ik was tijdens het voorjaar op de sukkel met griepjes en verkoudheden. Hopelijk ken ik zaterdag wel een goede dag in Bodegem.”

Koers in de koers

Twee jaar geleden kroonde De Roeck zich in Landen tot Vlaams-Brabants kampioene. “Twee jaar geleden won ik het PK voor Fien Van Eynde. Dit jaar tip ik op Ellen Feytens als topfavoriete. Ook Kim Knaeps kon die rol aan, maar ik zag haar niet meer in de koers na een ongeval. Bodegem wordt een loodzwaar parcours met elke ronde twee kuitenbijters en een kasseistrook. Een PK is telkens ook een koers in de koers. Meeglippen met een groepje zonder Vlaams-Brabantse rensters vormt zaterdag het ideale scenario.”