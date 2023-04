Een schijnbeweging om in te kaderen: Yannick Carrasco bezorgt doelman sterretjes in overwinning van Atlético

Atlético kwam al vroeg in de wedstrijd op achterstand na een doelpunt van Mallorca-verdediger Matija Nastasic (20.). Op slag van rust bracht Rodrigo De Paul (45+2.) de dominante Madrilenen dan toch langszij. Net na rust zette Atlético-spits Alvaro Morata (47.) de scheve situatie helemaal recht.

In het slot dikte Yannick Carrasco (77.) de score nog aan. Op een counter vertrok de Rode Duivel vanop eigen helft alleen richting Mallorca-doelman Ivo Grbic. Met een fraaie schijnbeweging omzeilde hij de Kroatische keeper en legde hij de 3-1 binnen.

Atlético blijft derde in La Liga en heeft nu 63 punten. Ze naderen op Real Madrid (65 punten), dat dinsdag pijnlijk verloor van Girona met 4-2. De kloof met nummer vier Real Sociedad (55 punten) is intussen comfortabel te noemen. Barcelona heeft met 76 punten de leiding stevig in handen. Mallorca blijft in de middenmoot (40 punten).

Bij Almeria, op bezoek bij Getafe, mocht Largie Ramazani in het slot invallen. Zijn team won woensdagavond met 1-2 dankzij twee doelpunten van Luis Suarez (7. en 58.). Getafe, dat net voor de pauze met een man minder verder moest na rood voor Djene, kon nog milderen tot 1-2 na een goal van Borja Mayoral (71.).

Ramazani en Almeria doen een goede zaak in de strijd om degradatie en wippen over Getafe naar de 15e plaats in La Liga met 33 punten. Ook de thuisploeg blijft in de gevarenzone op de 17e plaats met 31 punten, slechts één punt boven de eerste degradatieplaats.