Hoe is PVDA aan het A4’tje geraakt waarmee de Kamer in 2013 besliste dat de pensioenen van de parlementsleden boven de wettelijke maximumgrens mogen gaan? De vraag houdt het bureau van het federaal parlement in de ban, want niemand vroeg het document op en niemand van de bevoegde diensten heeft het officieel aan de partij gegeven.