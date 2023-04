Het zit er bovenarms op tussen de Wagner Groep en de privémilitie van Gazprom

Er is ruzie tussen de Russische huurlingen in Oekraïne. Woensdag dook er een video op van de paramilitaire organisatie Potok, die opgericht werd door aardgasbedrijf Gazprom. Daarin klagen ze dat ze te weinig wapens krijgen en daardoor hun posities aan het front hadden moeten verlaten.

En daar is de beruchte Wagnergroep niet tevreden mee. In een eigen video uitte ze volop kritiek op de Potok organisatie. “Onze buren die op onze flanken zaten, de zogenaamde Potok, de Gazprom PMC (private military company, red.) waar onze directeur het over had, hebben ‘s nachts hun posities volledig verlaten, hun wapens neergegooid,” zei een Wagner-huurling in de video.“We moesten de gaten dichten met onze eigen troepen.”

Bij Potok hebben ze die kritiek ook binnengekregen. “De Wagner PMC-commandanten dreigden agressief met represailles tegen het personeel van PMC Potok en blokkeerden hun terugtrekking en rotatie naar een veilige zone”, klonk het. Eerder had ook Prigozjin, de oprichter van de Wagnergroep, al kritiek geuit op de Potok organisatie.

Volgens de Oekraïense inlichtingendiensten is het zelfs mogelijk dat de Gazprom PMC momenteel meer manschappen in Oekraïne heeft dan de Wagnergroep. Al kan dat momenteel niet bevestigd worden.

