“Wisselvallige nacht, tegen de ochtend passeert er intensere regenzone”

Vannacht wordt het wisselvallig met afwisselend droge en natte intermezzo’s. Tegen het ochtendgloren passeert er in enkele uren tijd een wat intensere regenzone.

Vanwege de bewolking blijft de temperatuur vannacht ver boven het vriespunt. Het wordt op heel wat plaatsen niet eens kouder dan +10°C. Tegen de ochtend komt er gemiddeld 3 Beaufort uit het zuiden te staan.

Vrijdagochtend zal de regenzone de meeste plaatsen in Limburg tussen 7 en 8 uur verlaten. Voormiddag kan het vervolgens links of rechts nog eens even miezeren maar op de meeste plaatsen blijft het droog met tevens een aantal opklaringen.

