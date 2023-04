Kortrijk-spelers Kadri en Watanabe staan op de lijst bij Club Brugge

Het gaat om de Algerijnse offensieve middenvelder Abdelkahar Kadri (22) en de Japanse centrale verdediger Tsuyoshi Watanabe (26). Kadri miste de eerste helft van het seizoen maar scoorde nadien nog vier keer, waaronder tegen Club, Watanabe was de sterkhouder in de defensie.

In Kortrijk kwam wel nog geen bod binnen van Club, zo klinkt het. Voor beiden is er ook buitenlandse interesse. Overigens wordt Club-verdediger Abakar Sylla (20) gescout door FC Barcelona, maar van concrete interesse voor de Ivoriaan, die de voorbije weken last had van de adductoren, is nog geen sprake.