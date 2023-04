Artsen Zonder Grenzen (AZG) roept op tot donaties door conflict in Soedan

Artsen Zonder Grenzen (AZG) maakt zich op om haar activiteiten in het door geweld geteisterde Soedan te intensifiëren. De humanitaire en medische noden in het land zijn intussen immens en daarom roept de organisatie op tot donaties.

In heel veel delen van Soedan blijft het geweld aanhouden, waardoor duizenden mensen naar veiligere gebieden vluchten en ziekenhuizen overbelast zijn. “We staan in contact met ziekenhuizen, Soedanese medische autoriteiten en verenigingen om ziekenhuizen en faciliteiten in de hoofdstad te bevoorraden, maar de gevechten blijven dit bijna onmogelijk maken”, klinkt het woensdag in een mededeling van Artsen Zonder Grenzen.

De organisatie behandelt momenteel onder andere patiënten in Damazin, Blauwe Nijl, Omdurman, Khartoem, Kreinik en El Geneina, West-Darfoer, Rokero, Centraal-Darfoer, Um Rakuba en Gedaref in Oost-Soedan. Daarnaast houden AZG-noodteams zich klaar om Soedan binnen te gaan en er de opschaling van de activiteiten te ondersteunen, terwijl andere teams onderzoeken hoe medische en humanitaire goederen best ter plaatse kunnen worden gestuurd. Artsen Zonder Grenzen blijft intussen pleiten voor een veilige doorgang voor de hulpteams, ambulances en burgers die gezondheidszorg zoeken.

“Gezien de urgentie van de situatie en de immense humanitaire en medische behoeften”, doet de organisatie een oproep tot donaties. Giften kunnen worden overgemaakt op de rekening BE73 0000 0000 6060 of via de online donatiepagina op azg.be, aldus nog de organisatie.