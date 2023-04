Bijna 2 op de 3 klachten bij ombudsdienst spoor ging in 2022 over internationaal verkeer

De ombudsdienst voor de treinreizigers behandelde vorig jaar voor het eerst in haar bestaan meer klachten over het internationale treinverkeer dan over het binnenlands verkeer. Dat blijkt woensdag uit het jaarverslag 2022 van Ombudsrail. Bijna twee op de drie klachten - of 63 procent - hadden betrekking op het internationaal passagiersvervoer, tegenover 37 procent op het binnenlands verkeer. Het jaar voordien ging het respectievelijk nog om 26,9 en 73,1 procent.

Volgens Ombudsrail is die aanzienlijke stijging onder andere te wijten aan verschillende problemen waarmee internationale reizigers sinds de zomer werden geconfronteerd en die leidden tot heel wat afgeschafte en/of vertraagde treinen. De klantendiensten van de betrokken spoorwegmaatschappijen bezweken onder de toevloed van klachten en passagiers moeten soms maanden wachten op een antwoord.

De dienst kreeg vorig jaar alles samen 3.395 dossiers binnen waarvoor hij bevoegd is, tegenover 2.665 in het coronajaar 2021. Dat alles leidde tot het openen van 987 nieuwe, ontvankelijke ombudsdossiers. Samen met de nog lopende dossiers van voorgaande jaren, behandelde Ombudsrail 1.261 dossiers in 2022, goed voor 2.859 afzonderlijke klachten.

De top drie van de meest gemelde grieven ging over de klachtenbehandeling door spoorwegondernemingen (20,4 procent), gevolgd door vertragingen, annuleringen en gemiste aansluitingen (19,7 procent) en de terugbetaling of omwisseling van tickets (11,4 procent). In bijna 80 procent van de afgesloten zaken toonden de klagers zich nadien tevreden, in 15 procent van de gevallen bleven ze teleurgesteld achter en in de resterende 5 procent werd de procedure stopgezet door de klant of de ombudsvrouw.

Ombudsrail bracht tot slot vorig jaar 32 adviezen uit: 22 gericht aan de NMBS, 7 aan Thalys en 3 aan de Franse spoorwegmaatschappij SNCF. Daarvan werden er 8 volledig of gedeeltelijk opgevolgd, en 24 afgewezen.