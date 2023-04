Vooruit wil langdurig werklozen verplichten tot ‘basisbaan’

Wie na twee jaar werkloosheid nog altijd geen job heeft, krijgt een basisbaan toegewezen van de overheid. Dat is in een notendop wat Vooruit-voorzitter Conner Rousseau lanceert in aanloop naar zijn groot partijcongres, in het luik Werk. “Wie die basisbaan weigert, verliest zijn uitkering”, zegt hij.

Het is op zijn zachtst gezegd een opmerkelijk voorstel op de vooravond van 1 mei. De socialisten rekenden uit dat er meer dan 60.000 langdurig werklozen zijn in ons land, waarvan de helft al meer dan vijf jaar werkzoekend is zelfs. Volgens Vooruit is dat te wijten aan een gebrekkig activeringsbeleid. VDAB moet dichter op de werkzoekenden zitten en hen steviger sanctioneren als die niet mee willen. Als het na twee jaar nog niets is, dan is het de verplichte basisbaan.

Vooruit heeft het over een “volwaardige job” en niet meer in “quasi-onbezoldigde trajecten zoals wijkwerking en vrijwilligerswerk, die niet tot een job leiden”. Ze denken aan voor- en naschoolse opvang in het onderwijs, koken, poetsen en administratieve taken in de zorg tot klusjesmannen en barpersoneel in de vrijetijdssector. Wie een basisbaan opgelegd krijgt, begint aan het minimumloon en krijgt opleidingen aangeboden op de werkvloer, zodat de mensen op termijn kunnen doorgroeien tot een andere job. (agy)