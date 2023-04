GEMEENTERAAD.“Op enkele maanden tijd vernietigde de gouverneur al verschillende beslissingen, dat roept vragen op”

Hechtel-Eksel

Deontologische code: De gemeente moet overgaan tot de oprichting van een deontologische commissie zoals het Decreet Lokaal Bestuur voorziet. Van die gelegenheid wordt gebruikgemaakt om de deontologische code van 2019 te herzien. Oppositieraadsleden Raf Truyens (cd&v) en Sven Saenen (Groen) hadden liever gezien dat de maximale meldingstermijn werd opgetrokken van 10 naar 30 dagen. “Ook zien we dat een grote rol weggelegd is voor de algemeen directeur. Die moet maar liefst vier vooronderzoeken doen, wat omslachtig is. Is het niet beter om een extern orgaan gespecialiseerd in deontologie te betrekken?” Ook onafhankelijk raadslid Jacky Snoecks sloot zich daarbij. Burgemeester Jan Dalemans wou op deze wijzigingen niet ingaan. “De algemeen directeur kan ook iemand aanwijzen die de afhandeling doet. En de procedure die er op papier misschien omvangrijk uitziet, heeft in het verleden altijd goed gewerkt.”

Klachten: Na een klacht van voormalig schepen Jacky Snoecks tikte gouverneur Lantmeeters de gemeente Hechtel-Eksel op de vingers over een openbare verkoop van roerende goederen. De gemeente zou in het besluit geen juiste omschrijving toegevoegd hebben. Snoecks reageerde op uitlatingen in de media van burgemeester Dalemans dat hij in het verleden dezelfde werkwijze mee goedkeurde. “Ik verwijs naar de vorige drie openbare verkopen waarmee ik akkoord ging. Telkens werd een lijst van goederen megegeven.” Dalemans reageerde dat op het moment van de bestreden beslissing Jacky nog schepen was. “Je kwam toen niet meer opdagen op het schepencollege waarop we wel degelijk hebben besproken wat wel en niet verkocht ging worden.” Oppositieraadslid Raf truyens (cd&v) noemde de reactie van de burgemeester ongepast. “De gouverneur zegt gewoon dat de beslissing niet deugt, maar stelt niet te kunnen optreden omdat de fouten al begaan zijn. Pogingen om dit nog te verdedigen, worden potsierlijk.”

Na een andere klacht vernietigde de gouverneur ook het besluit van het schepencollege om een arbeidsovereenkomst te verbreken. “Op enkele maanden tijd zijn er al enkele dossiers vernietigd door de gouverneur”, stelde Sven Saenen (Groen). “In het vorige punt ging het over goederen, maar nu over een mens. Dat roept vragen op.” Burgemeester Dalemans reageerde dat hij de volle verantwoordelijkheid neemt. Dit specifieke dossier werd verder toegelicht in besloten zitting.