Het verhaal van Terry Dupin, ‘de Franse Jürgen Conings’: na klopjacht van 36 uur ‘geneutraliseerd’ met kogel in de keel

Terwijl honderden agenten en militairen in ons land op zoek waren naar de losgeslagen militair Jürgen Conings, speelde zich in mei 2021 iets gelijkaardigs af in Frankrijk. Alleen liep het voor ex-militair Terry Dupin, toen 29, iets beter af. Hij staat nu terecht.

De ‘gek van de Dordogne’, zo werd hij genoemd, de ex-militair die half mei 2021 voor de zoveelste keer zijn ex-vriendin en haar nieuwe vriend in elkaar had geslagen. Toen de politie arriveerde vluchtte hij, zwaar bewapend en met een kogelwerende vast aan, de bossen in en volgde een klopjacht die 36 uur zou duren.

© AFP

Het is met zwakke stem dat Terry Dupin nu spreekt in de rechtbank van Périgueux. Toen speciale eenheden hem omsingelden en een politiehond op hem afstuurden, richtte hij de loop van zijn geweer op de hond. Daarop werd hij geneutraliseerd. Met een kogel recht in de keel. Hij overleefde het, maar houdt er een gat in zijn nek aan over en ademt via een canule, een buisje in zijn keel.

Waarom hij deed wat hij deed? Dupin en zijn vriendin, de moeder van zijn drie kinderen, waren voor de zoveelste keer uit elkaar. Maar toen hij merkte dat er een nieuwe man in haar leven was, getuigde hij woensdag, werd het zwart voor zijn ogen.

Onder invloed

Op 29 mei 2021 trok hij in zijn militair uniform naar hun woning in Le Lardin-Siant-Lazare, waar zijn vrouw en de kinderen nog woonden. Met de nieuwe vriend van haar ex.

© AFP

“Dupin leerde Amandine in 2013 kennen via de chat. Het werd een relatie met veel vallen en opstaan. Met ontrouw, jaloezie en vooral veel verbaal en fysiek geweld”, zo vatte rechtbankvoorzitter Eva Dunand-Fouillade hun stormachtige relatie samen.

Over de feiten waarvoor hij nu terecht staat zegt hij zelf: “Ik was onder invloed. Ik dacht dat het voor de kinderen beter was om hun ouders bij elkaar te hebben dan uit elkaar. Daarom wilde ik onze relatie nog een kans geven. Maar ze zag me niet meer staan.”

Het opsporingsbericht dat werd verspreid. — © rr

Terry Dupin viel daarop het huis waar ze jaren hadden samengeleefd binnen. Hij sleepte zijn ex-vriendin aan haar haren mee van de badkamer naar de tuin. Hij schoot ook tussen de benen van het vriendje door, zonder hem te raken. Beiden kregen rake klappen. De kinderen stonden er bij en keken ernaar.

Doodgeschoten

Toen de politie arriveerde, weigerde hij zich over te geven. “Ik wilde niet naar de gevangenis. En om zelfmoord te plegen had ik de moed niet. Ik wilde dat de politie me doodschoot”, getuigde hij woensdag in de rechtbank.

Wat volgde was een achtervolging zoals die op Jürgen Conings in Nationaal Park Hoge Kempen. Honderden politiemensen en militairen kamden de bossen uit. Jeeps en lichte pantserwagens scheurden over de bospaden en ook een helikopter en drones cirkelden boven het natuurdomein waar hij zich schuil hield.

Wraakporno

Bijna 36 uur later werd Dupin opgemerkt. Maar nog wilde hij zich niet overgeven. Hij richtte zijn jachtgeweer op een politiehond die op hem los werd gelaten. Maar voor hij de trekker kon overhalen, loste een van de GIGN-agenten, de speciale eenheden van de Franse gendarmerie, een raak schot. Dupin werd recht in de nek geraakt en kon slechts na een spoedoperatie worden gered. Maar de sporen van die dolle twee dagen in mei 2021 zullen altijd zichtbaar blijven.

Hij riskeert nu veertien jaar gevangenisstraf , een schadevergoeding maar vooral ook de intrekking van zijn ouderlijk gezag over zijn kinderen. De Franse ex-militair werd al vier keer eerder veroordeeld. Drie keer voor huiselijk geweld, een vierde keer voor het verspreiden van wraakporno.