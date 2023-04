Wie krijgt Luca Brecel nu voor de kiezen: ‘The Smiling Assassin’ die smult van het WK of de hoop van het vernederde Chinese snooker?

Luca Brecel had tot voor dit WK nog nooit de eerste ronde overleefd. Nu staat hij in de halve finales, na stuntzeges tegen drievoudig wereldkampioen Mark Williams en nummer één van de wereld Ronnie O’Sullivan. Vanaf donderdag 14u wacht zowaar een minder bekende naam.

‘The Belgian Bullet’ neemt het vanaf donderdag in een wedstrijd naar zeventien gewonnen frames namelijk op tegen de Schot Anthony McGill (WS 21) of de verrassende Chinees Si Jiahui (WS 80). Die hielden elkaar na twee sessies in evenwicht: 8-8. Woensdagavond kennen we de winnaar.

WK-liefhebber

McGill is veruit de bekendste van de twee. De 32-jarige roodharige Schot draait al sinds 2010 mee op het profcircuit. Hoewel hij het initieel moeilijk had om zich te plaatsen, laat staan ver te geraken tijdens rankingtoernooien, schreef hij er tot nu toe twee op zijn naam: de Indian Open in 2016 en de allereerste editie van de Shoot-Out een jaar later.

Sindsdien schopte ‘The Smiling Assassin’ het tot in de halve finales van de English Open, Scottish Open, Northern Ireland Open, Championship League én het WK. In 2020 moest McGill pas na een beslissend frame de duimen leggen tegen Kyren Wilson, die de finale zou verliezen van Ronnie O’Sullivan. De Schot haalde ook al twee keer eerder de kwartfinales (2015 en 2021) door onderweg O’Sullivan en Mark Selby te verslaan.

Het WK is dus met voorsprong het toernooi waarbij McGill piekt. “Hoe kan je het niet leuk vinden om hier te spelen?”, zei hij na zijn zege tegen Jack Lisowski in de tweede ronde. Daarvoor had hij gewonnen van ex-wereldkampioen Judd Trump. “Oké, soms gaan de dingen niet zoals je wil, maar je voelt altijd een soort dankbaarheid dat je hier in The Crucible mag spelen. Er zijn veel ergere dingen dan het verliezen van een snookermatch.”

“En soms win je, wat het allemaal nog leuker maakt. We zijn hier in een theater en snooker is nu eenmaal drama. Het beste van drama trouwens, niemand kan me iets anders wijsmaken. Ik hou er gewoon van. Het is een schande dat we niet meer in dit soort arena’s spelen. Ik moet wel eens een tactiek gaan bedenken richting komend seizoen. Ik moet gewoon overall beter spelen, ik snooker te vaak in opstoten.”

Onderweg liet McGill een van de mooiste pots van het WK zien, met een plant van drie ballen. Maar hij vond zijn niveau op een bepaald moment ook zo slecht dat hij zijn keu aanbood aan iemand uit het publiek. Het kan soms verkeren bij de Schot, die een meester is in lange wedstrijden en altijd bewonderenswaardig goed zijn focus kan behouden. Een sterkte waar de opvliegendere Luca Brecel wel eens last van zou kunnen krijgen. “Ik kies altijd voor de aanval omdat ik nog altijd moeite heb om me te blijven focussen tijdens die lange sessies”, zei onze landgenoot na zijn stunt tegen O’Sullivan. “Zelfs in de eerste sessie tegen Ronnie verveelde ik me.”

Het mentale voordeel ligt wel bij Brecel, die 6-0 leidt in de onderlinge duels tegen McGill. Hun laatste partij dateert van 2021, toen onze landgenoot met 6-1 won in de halve finales van de Scottish Open. Eerder dat jaar was hij met 6-2 te sterk op het UK Championship.

Chinese hoop

Over Si Jiahui kunnen we veel korter zijn. De Chinees plaatste zich verrassend voor zijn allereerste WK door Florian Nuble (10-7), Tom Ford (10-5) en Jordan Brown (10-7) te verslaan tijdens de kwalificaties. In de eerste ronde van het WK schakelde de amper 20-jarige Chinees ex-wereldkampioen Shaun Murphy uit in een decider, waarna ook Robert Milkins voor de bijl ging. Hij is de jongste speler die het zo ver schopt in de laatste 25 jaar.

Het Chinese snooker ziet zo een beetje licht aan het einde van de tunnel. Momenteel zijn tien Chinese (top)spelers geschorst. Hun zaak is sinds 24 april voorgekomen bij een onafhankelijke tuchtcomissie. Zij zullen zich daar moeten verantwoorden voor matchfixing (Liang Wenbo, Li Hang, Lu Ning, Yan Bingtao, Zhao Xinting, Zhang Jiankang, Chen Zifan, Chang Binyu, Zhao Jianbo en Bai Langning), andere spelers aanzetten tot matchfixing (Liang, Li en Lu), gokken op snookermatchen (Li, Lu, Yan, Zhao en Zhang) en belemmering van het onderzoek (Liang, Li en Lu).

© Getty Images

“De drie beste spelers ooit gingen er meteen uit bij hun WK-debuut”, zei ex-prof en analist Alan McManus over de straffe prestatie van Si. “Ik weet niet wat het is met hem. Misschien is het zijn ongedwongenheid of zijn jeugdige leeftijd, maar hij gaat met alles prachtig om. Maar, wat gaat het zijn als zijn volgende tegenstander drie, vier of vijf frames na elkaar wint? Dat is de fascinatie die ik met hem heb. Maar tot nu toe is deze jongen echt een ster.”

Si verloor vorig jaar zijn tourkaart, het toegangsticket voor de World Snooker Tour, het hoogste niveau in het snooker. Maar de Chinees gaf zijn droom niet op en werkte keihard om terug te komen. “In plaats van terug te keren naar China reisde hij de UK rond om deel te nemen aan amateurtoernooien, terwijl hij geen woord Engels kan”, aldus snookericoon Jimmy White. “Hij won er ook een paar van. Zijn manager moest alles regelen voor hem en ze communiceerden vaak enkel met treinuren. Dan wist hij waar hij moest zijn. Dat duurde dus een jaar lang, alle respect daarvoor.”

De Chinees - die nog nooit tegen Brecel speelde - was zelfs al drie jaar lang niet meer thuis geweest, zo gaf hij toe. “Ik ben onlangs 20 dagen naar China geweest. Ik heb m’n ouders nog eens kunnen zien en ben uitgegaan met mijn vrienden. Ik mis thuis wel. Mijn vader opende intussen een snookerclub en iedereen kijkt naar mijn wedstrijden. Ik spreek na elke match met mijn papa, hij steunt me enorm.”

