Jelle Cleymans vond ‘Met de trein naar Oostende’ carnavalslied: “Ruzie over gehad met Gert Verhulst”

De televisieserie Spring en de bijhorende band was erg populair in de beginjaren 2000. Maar zanger Jelle Cleymans was niet altijd akkoord over de liedjes die hij moest zingen. Zo vond hij ‘Met de trein naar Oostende’ een erg slecht nummer. “Ik vond het een carnavalsnummer”, vertelt hij eerlijk in de podcast Achter de schermen. “En ik heb daar echt wel ruzie over gehad met Gert Verhulst.”