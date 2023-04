Luca Brecel zorgde woensdagmiddag voor een ongeziene stunt op het WK snooker in Sheffield. De Maasmechelaar klopte zevenvoudig wereldkampioen Ronnie O’Sullivan in de kwartfinales. Onze man ter plaatse sprak Brecel vlak na zijn waanzinnige comeback: “Het is heel raar om als favoriet in de halve finale van een WK te staan.”