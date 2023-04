Primoz Roglic blikt vooruit op de Giro en spreekt over concurrentie met Remco Evenepoel: “De meest complete renner zal winnen”

Na de indrukwekkende solo van Remco Evenepoel in de laatste voorjaarsklassieker Luik-Bastenaken-Luik, is het voor de wielerliefhebber uitkijken naar de Ronde van Italië. Iedereen verwacht een duel Remco vs Primoz maar de Sloveen is daar nog niet zo zeker van: “Iedereen praat over mij en Remco, maar er zijn genoeg andere renners met kwaliteit.”

In een exclusief interview met de Sloveense media spreekt Primoz Roglic over zijn ambities en concurrenten in aanloop naar de eerste van drie grote rondes. Ook de Sloveen heeft de prachtprestatie van Evenepoel in Luik gevolgd. “De resultaten spreken voor zich. Remco moest mij niet meer bewijzen hoe goed en sterk hij is. Stiekem hoopte ik op een duel Tadej-Remco want uiteindelijk heeft de val van Pogacar de spanning uit de wedstrijd deels weggehaald.”

Roglic won drie jaar geleden als eerste Sloveen nog het wielermonument in Luik, maar besliste om dit jaar niet deel te nemen aan de wedstrijd die hem nauw aan het hart ligt. “De derde week van de Giro is enorm lastig, waardoor ik geen risico kon nemen. Voor Remco was Luik een thuiswedstrijd. Hij verloor niet veel tijd met het reizen, terwijl ik wel op en neer zou moeten.”

Remco Evenepoel op weg naar de zege in Luik-Bastenaken-Luik. — © BELGA

De Sloveen is klaar om de ronde te starten en voelt zich meer relaxed dan anders. “Met de jaren ben ik ouder en meer ontspannen geworden. Ik heb zeven weken hoogtestage achter me liggen, dat moet voldoende zijn. Het is een zaak van trainen, rusten en dan weer trainen. Nu is het enkel nog afwachten tot de start van de Giro”, vertelt Roglic.

In het verleden hebben de Belg en de Sloveen al verschillende keren tegen elkaar gekoerst. Vorig jaar won Evenepoel de Ronde van Spanje nadat Roglic moest opgeven door een lelijke val. Dit jaar won de Sloveen dan weer de generale repetitie in de Ronde van Catalonië. “De beste renner die het meest compleet is, zal winnen. Iedereen noemt mij en Remco, maar er zijn nog veel andere kwaliteitsrenners in de wielerwereld. Een derde favoriet noem ik niet. De focus ligt op mij”, zegt de Sloveen zelfverzekerd.

Vorig jaar verliet Roglic genoodzaakt de Vuelta na een lelijke val. — © EPA-EFE

De openingsrit van de Ronde van Italië is meteen van cruciale waarde met een tijdrit van achttien kilometer. “Op de eerste dag zullen de eerste antwoorden verschijnen. Het wordt direct een jacht op seconden.” Op de vraag of de Sloveen meteen voor de roze trui wil gaan, houdt Primoz zich in het midden. “Ik wil de roze trui vooral dragen in Rome. Elke dag telt, maar wie het roze shirt heeft op de laatste dag telt het meest.”

De Ronde van Italië start op zaterdag 6 mei in Fossacesia.