Beringenaar Basir Hamarat stuurt over de hele wereld campagne voor Erdogan aan

Beringen

Op 14 mei trekken de Turken naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. De Turken die buiten Turkije wonen kunnen al vanaf dit weekend hun stem uitbrengen. Dat kan dit jaar voor het eerst in Hasselt. Vandaag brengen we een verhaal met Beringenaar die over de hele wereld campagne voert voor Erdogan, morgen met een Genkenaar die dat voor Erdogans belangrijkste uitdager Kiliçdaroglu doet.