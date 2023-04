Belgische danceformatie Lasgo start zoektocht naar nieuwe zangeres

Sinds 2001, het ontstaan van Lasgo, stonden hits als Something, Alone en Surrender wekenlang in de Ultratop, maar nu is de danceformatie klaar voor een frisse wind. Dj en producer Peter Luts gaat daarom op zoek naar een nieuwe zangeres. “Het maken in de showbizz en leven als een popster spreekt nog steeds tot de verbeelding, maar lijkt voor de meesten een verre, ongrijpbare droom”, zegt hij. “Maar wat als jij binnen het jaar de kans zou krijgen om als zangeres van een internationale dance act de wereld rond te reizen? Want dat is exact wat we aanbieden.”

Wie zich kandidaat wil stellen voor de job, moet wel aan een aantal vereisten voldoen. Zo is een stem die zich leent voor dance en popmuziek een must, net als “een frisse, commerciële look”. Ook de leeftijd is niet onbelangrijk: de kandidaten mogen tussen de 18 en 30 jaar oud zijn.

Niet eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Lasgo op zoek gaat naar een frontvrouw. Toen in 2008 bekendraakte dat producer Dave McCullen en zangeres Evi Goffin stopten met Lasgo, startte Luts een zoektocht die ook een eigen tv-programma kreeg: Let’s go Lasgo. Jelle van Dael kwam destijds als winnares uit de bus. In tegenstelling tot enkele jaren geleden komt er deze keer geen tv-show. Voor de zoektocht bundelt Luts wel opnieuw de krachten met dj en producer Jef Martens. Hij zat onder meer achter de nummer 1-hit Scream & Shout van Will.I.Am en Britney Spears.

Wie zich geroepen voelt, kan zich aanmelden voor de audities via auditie@lasgo.be.