Disney trekt naar de rechter tegen gouverneur DeSantis

Entertainmentbedrijf Disney vervolgt de gouverneur van Florida, Ron DeSantis, omdat hij een “meedogenloze campagne” voert om “de macht van de overheid als wapen te gebruiken”. De rechtszaak is de nieuwste stap in het geschil tussen de Republikein, die vermoedelijk in 2024 een gooi naar het Witte Huis ambieert, en Disney, de grootste werkgever van Florida. Dat melden verschillende Amerikaanse media woensdag.

Het gaat om een klacht bij een federale rechtbank. Disney stelt dat DeSantis “elke stap georkestreerd heeft” van een campagne om het bedrijf te straffen voor zijn politieke standpunten. Er is sprake van “wraak”. De beslissing “ bedreigt de werking van Disney, brengt zijn economische toekomst in de regio in gevaar en schendt zijn grondwettelijke rechten.”

De relatie tussen Disney en de staat Florida verzuurde toen Bob Chapek, de voormalige CEO van Disney, zich publiekelijk uitsprak tegen een door DeSantis ondertekende wet die het onderwijzen van onderwerpen gelinkt aan seksuele geaardheid op basisscholen aan banden legt. Ook zette Disney hun politieke donaties aan de staat stop over de omstreden wetgeving en dat schoot bij de gouverneur in een verkeerd keelgat.

Volgens Disney is het bedrijf sinds die kritiek in het vizier gekomen van DeSantis. Concreet diende het bedrijf volgens The New York Times woensdag meteen klacht in tegen de gouverneur en andere beambten, nadat een vijfkoppige raad die toeziet op overheidsdiensten bij themapark Disney World besloot twee akkoorden nietig te verklaren. Die akkoorden gaven Disney grote controle over de uitbreiding van het domein en werden nog goedgekeurd net voor DeSantis die eigen toezichtsraad aanstelde.

Onlangs dreigde DeSantis er nog mee een grote gevangenis naar het domein te bouwen en eerder dit jaar trok hij het speciaal statuut van Disney in omdat het bedrijf “te progressief” is. Disney genoot sinds de oprichting van het park in de jaren 1960 van een speciaal statuut, waardoor het een grote autonomie kreeg en vrijgesteld was van de meeste overheidsreglementen. “Ik ga niet toestaan dat een woke bedrijf uit Californië onze staat gaat runnen”, zei Desantis vorig jaar al. “Disney is te veel te lang goed weggekomen met deze speciale deals met de staat Florida.”