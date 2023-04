Brecel over speciale WK-voorbereiding: “Gefeest en gedronken tot vijf, zes uur ’s ochtends”

“Ik ben niet zo verrast door mijn zege,” vertelde Brecel voor de BBC-camera. “Als de ballen goed rollen, kan ik makkelijk zeven frames op een rij winnen, zelfs tegen Ronnie. (grijnst) Ik ben er gewoon volledig voor gegaan. Ik win graag, maar ik vind het niet erg om te verliezen, dat is een gevaarlijke combinatie voor de tegenstander. Mensen zeggen vaak dat ik geen plan B heb, dat klopt niet. Ik heb wel een plan B, maar ik gebruik het nooit.”

Brecel kreeg lovende woorden toegeworpen van O’Sullivan, meteen nadat de wedstrijd afgelopen was. “Hij zei: ‘Ik hoop dat jij wint, want ik vind het fantastisch om naar je snooker te kijken’. Toen ik de eerste twee frames van de laatste sessies kon winnen, geloofde ik er weer helemaal in. Ik voel me ook mentaal fris tijdens dit WK.”

“Ik ging vooral op stap, speelde darts, bleef erg laat op, tot zes, zeven uur om FIFA te spelen met mijn vrienden. Maar het werkte.” Luca Brecel

FIFA

Zoals eerder gemeld: Brecel trainde nauwelijks voor zijn afreis naar The Crucible. “Ik ging vooral op stap, speelde darts, bleef erg laat op, tot zes, zeven uur om FIFA te spelen met mijn vrienden. Maar het werkte. Ook na mijn zege tegen Williams ben ik terug naar huis gereden, we arriveerden pas om zeven uur ’s ochtends. Die dag zijn we nog op stap geweest tot vijf, zes uur ’s ochtends. Ik was ‘drunk as hell’. (lacht) De dag nadien ben ik weer in de auto gestapt richting Sheffield. Dus ja, het was een heel andere voorbereiding dan voorheen.”

Brecel verklapte ook waarom hij voortdurend voor de aanval kiest. “Omdat ik nog altijd moeite heb om me te blijven focussen tijdens die lange sessies. Zelfs in de eerste sessie tegen Ronnie verveelde ik me op een bepaald moment.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Vanaf de halve finales zal er nog maar één, in plaats van twee tafels, in The Crucible staan. “Maar ik zal vooraf geen kijkje gaan nemen of het anders aanvoelt”, vervolgde Brecel. “Gewoon zoals de voorbije wedstrijden, zal ik een kwartier voor de start arriveren. Ik verander niks.”

Brecel kreeg ook nog de vraag of snooker nu zal boomen in België? “Ik hoop dat ik mensen kan inspireren. Vaak hoor ik dat snooker saai is, maar dat klopt niet. Als je het een beetje volgt, dan is het fantastisch om naar te kijken.”