Verklaringen van stiefvader en moeder Raul (9) staan lijnrecht tegenover elkaar, confrontatie lijkt onafwendbaar

Urenlang werd de stiefvader van Raul (9) dinsdag na zijn uitlevering ondervraagd door de Gentse politie. Nicu C. (34) werd bijgestaan door een tolk Roemeens. Vanaf ’s middags tot ’s avonds werd hij verhoord door de speurders. “Mijn cliënt werkt mee en heeft uitgebreide verklaringen afgelegd”, laat zijn advocaat Sven Staelens weten. “Daarbij ging hij geen enkele vraag uit de weg”, klinkt het.

Over de verklaringen van C. kan zijn advocaat niets zeggen. Maar bronnen dicht bij het onderzoek geven aan dat C. tijdens zijn urenlange verklaringen met klem zijn aandeel ontkend heeft, iets wat zijn advocaat niet kan bevestigen. Het lijkt dus dat hij de moeder aanwijst als dader. Daarbij staan de verklaringen van de moeder en de stiefvader van Raul dus voorlopig lijnrecht tegenover elkaar.

Nicu C. werd anderhalve week geleden gearresteerd in een chalet in een vakantiepark in het Nederlandse Bakel. Zijn ex - de moeder van Raul - en haar dochtertje wezen hem aan als de persoon die Raul langdurig mishandeld heeft. Toen het kind na zwaar geweld stierf, werd hij - in bijzijn van zijn moeder en zus - in het Houtdok gedumpt in een sporttas die verzwaard werd met stenen.

Thermoskan

Aanvankelijk leek vooral stiefvader Nicu C. de hoofdverdachte. Volgens de eerste verklaringen van het zusje van Raul was het de stiefvader die hem mishandelde. Maar in een interview op Roemeense tv verklaarde zijn grootmoeder dat moeder Yoana M. hem sloeg. Het zusje zou haar toevertrouwd hebben dat het haar mama was die Raul met een thermoskan sloeg, waarna hij overleed.

De onderzoeksrechter in Gent besliste woensdag om C. aan te houden. Vrijdag verschijnt hij voor de raadkamer. Yoana M. zit ondertussen al twee weken in de cel. Op deze nieuwe ontwikkelingen wil haar advocaat Thierry Goffart geen reactie geven. “Wij wachten verder onderzoek af”, klink het. Ook het parket van Oost-Vlaanderen onthoudt zich van verder commentaar op het dossier.

Autopsie

Verder onderzoek door de speurders en parket zal de rol van de vrouw en haar ex-vriend duidelijk moeten maken. De moeder zal nu opnieuw verhoord worden en zou eerder al aangegeven hebben haar verklaring te willen aanpassen. De onderzoeksrechter heeft ook een psychiatrisch onderzoek van de vrouw bevolen, maar dat neemt zeker nog enkele weken in beslag.

De kans is groot dat de moeder en haar ex-partner met elkaar geconfronteerd zullen worden. “Mijn cliënt staat daar niet weigerachtig over”, zegt zijn advocaat Sven Staelens. Ook cruciaal worden de bevindingen van de wetsarts. Als blijkt uit de autopsie dat Raul gestorven is door een schedelbreuk, lijkt de verklaring van de grootmoeder te kloppen en brengt dat een nieuwe wending in het dossier.