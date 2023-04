Een fameuze sprint voor… niks: kopmannen Jumbo-Visma zorgen na foute info voor “lullig” moment in Ronde van Romandië

Opmerkelijk beeld uit de Ronde van Romandië. In volle finale trok Tobias Foss vol door, met ploegmakker Thomas Gloag in zijn kielzog. Niemand snapte goed waarom, maar de mannen van Jumbo-Visma waren blijkbaar misleid door de organisatie.

Door het hoge tempo van de Ineos Grenadiers werden vijf vroege vluchters allemaal al gegrepen op meer dan 75 kilometer van de streep in de tweede etappe in Zwitserlan, waarna er geen aanvalspogingen meer kwamen in het uitgedunde peloton. Zestien kilometer voor de finish vergiste het nummer 2 in het klassement, wereldkampioen tijdrijden Foss dus, zich nog aan een tussensprint. De Noor ging voluit voor de bonificatieseconden, maar die bleken er niet te liggen. Er waren enkel punten voor de puntentrui te verdienen aan de tussenspurt.

“Wij hoorden dat er bonificaties lagen”, lachte Foss na afloop. “We zagen dus een kans en de uitvoering was heel goed. Het was echter een beetje raar dat niemand verder meedeed. Het zag er waarschijnlijk lullig uit, maar het maakt al met al weinig uit. We vroegen het via de radio en kregen bevestiging. Het was een foutje, kan gebeuren. In ieder geval gingen we ervoor toen we dachten dat er wat te halen viel. Dat is beter dan op onze luie kont zitten.”