O’Sullivan toont zich groots in de nederlaag: “Ik hoop dat Luca het WK wint, hij is zo een geweldige speler”

O’Sullivan had meteen na zijn nederlaag alleen maar lovende woorden voor Luca Brecel. “Ongelooflijk wat hij vandaag bracht, Luca heeft echt alles in zijn spel zitten, hij is zo een dynamische speler”, vertelde O’Sullivan voor de BBC-camera. “Waarschijnlijk is hij zelfs de meest getalenteerde snookerspeler die ik ooit gezien heb.”

The Rocket verklapte dat hij het WK nog zal volgen, zeker de prestatie van Brecel houdt hij in de gaten. “Ik hoop dat hij het WK wint, dat zou een goede zaak zijn voor het snooker, want zoals Luca het speelt, hoort gespeeld te worden. Alleen denk ik dat hij in de volgende wedstrijd minder ruimte zal krijgen.”

O’Sullivan baalde natuurlijk dat hij een mooie voorsprong alsnog uit handen gaf. “Ik heb niet genoeg weerstand geboden. Als ik dat had kunnen doen, zou Luca het moeilijker gehad hebben. Maar hij maakte het wel af, dat moet je kunnen. Je zag dat hij met vertrouwen aan tafel stond. Ik probeerde wel aan te klampen, maar dat volstaat niet in The Crucible. Een goede speler duwt je uiteindelijk dan toch weg.”