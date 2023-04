Mathieu van der Poel (28) schrapt zijn geplande intermezzo op de mountainbike. De Wereldbeker van Valkenburg viel van de kalender en team en renner vonden het niet opportuun om enkel voor die van Nové Mesto in Tsjechië de overstap te maken. “Maar”, zo verzekert ploegleider Christoph Roodhooft, “de ambitie om de Spelen in Parijs te halen is er nog steeds.”