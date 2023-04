Militaire inlichtingendienst: “Rusland is de grootste bedreiging voor Euro-Atlantische vrede”

Economische sancties en de uitzetting van Russische diplomaten hebben de aanwezigheid van Russische inlichtingendiensten tijdelijk verminderd op Belgisch grondgebied. Op korte termijn waren de Russische diensten in beslag genomen door het Oekraïense conflict, maar de Cyber Command van Adiv voorspelt dat de spionage in de cyberspace zal toenemen. "De Russische inlichtingendiensten zullen zich aan de veranderende situatie aanpassen", schrijft Adiv. Pro-Russische hacktivisten voeren steeds meer cyberaanvallen uit tegen landen die Rusland als bedreigend ervaart.

De dreiging komt niet alleen uit de Russische hoek. Voor het eerst maakt een hoofd van de Chinese inlichtingendienst deel uit van het Politburo. China zal waarschijnlijk blijven inzetten op cyberaanvallen met hacktivisten. Zoals die in 2022 op Taiwan werden uitgevoerd tijdens het bezoek van Nancy Pelosi, de toenmalige voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

Wat religieus-terroristische aanslagen betreft, stipt de militaire inlichtingendienst aan dat er nog geen informatie bekend is over nieuwe topfiguren binnen Al Qaeda en de Islamitische Staat (IS). Toch verwacht de dienst geen daling in het aantal religieus gemotiveerde aanslagen.

Daarnaast voorspelt Adiv dat de aanhoudende inflatie meer geweld zal veroorzaken. De dienst verwacht protestbewegingen waarvan zowel extreemlinks als -rechts gebruik zal maken. Bovendien zal "de aanhoudende migratiedruk op Europa de extreemrechtse propaganda blijven voeden", klinkt het.

Tot slot zal de nucleaire non-proliferatie (het te­gen­gaan van de uit­brei­ding van het aan­tal mo­gend­he­den dat atoom­bom­men vervaardigt) afkalven, omdat staten steeds minder bereid zijn te overleggen over kernwapens, stelt Adiv. Iran, het Syrische regime en de spanningen tussen Pakistan en India blijven uitdagingen voor chemische ontwapening. De Russische betrekking is de "meest directe bedreiging".