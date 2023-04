Echtelijke ruzie over spruitjes schillen eindigt met messteek: “Hij voelde zich bedreigd”

Een uit de hand gelopen ruzie over de correcte wijze om spruitjes te schillen eindigde met een aardappelmesje in het been van de vrouw van G.D. (61) uit Wervik. De man riskeert een celstraf van zes maanden met uitstel en 400 euro boete.

De aanleiding van de ruzie tussen het koppel was erg banaal, dat gaf ook de advocaat van D. toe op het proces. Op 12 maart ontaardde een discussie over het pellen van spruitjes tot een schermutseling. “De vrouw van mijn cliënt zwaaide met haar mesje en hij voelde zich bedreigd”, zei de advocaat van D. “Hij wou haar enkel afweren en had absoluut niet de intentie om haar in het been te steken.”

Het slachtoffer zei achteraf ook dat ze niet goed wist hoe het mes precies in haar been terechtgekomen was. De vrouw verklaarde ook dat dit niet de eerste keer was dat het er thuis gewelddadig aan toe ging, al deed ze nooit aangifte. Volgens de advocaat van D. waren er inderdaad soms spanningen. “Mijn cliënt is getrouwd met een Filipijnse, ze stuurt een groot deel van haar loon op naar haar thuisland terwijl mijn cliënt alle rekeningen betaalt.”

D. zelf betuigde zijn spijt over het incident met het aardappelmesje. “Het had niet mogen gebeuren en het zal niet meer gebeuren ook.”

Vonnis op 24 mei.