Twee op twee voor Soudal - Quick-Step in Ronde van Romandië, teleurgestelde Thibau Nys slaat stuur bijna in twee: “Ik was goed”

Ethan Vernon heeft de eerste rit in lijn van de Ronde van Romandië gewonnen. De Brit van Soudal - Quick-Step was na 171 kilometer tussen Crissier en Vallée de Joux de snelste in de verwachte massasprint. Thibau Nys - die boos op z’n stuur sloeg - sprintte naar een mooie tweede plaats, voor Milan Menten

Door het hoge tempo van de Ineos Grenadiers werden vijf vroege vluchters allemaal al gegrepen op meer dan 75 kilometer van de streep, waarna er geen aanvalspogingen meer kwamen in het uitgedunde peloton. Zestien kilometer voor de finish vergiste het nummer 2 in het klassement, de Noor Tobias Foss, zich nog aan een tussensprint. Foss ging voluit voor de bonificatieseconden, maar die bleken er niet te liggen. Er waren enkel punten voor de puntentrui te verdienen aan de tussenspurt.

Soudal-Quick Step was in de aanloop naar de sprint voor de ritzege de dominante ploeg, en Ethan Vernon maakte dat werk met verve af. De 22-jarige Brit haalde het met ruime voorsprong voor de Belgen Thibau Nys en Milan Menten, goed voor zijn vierde seizoenszege na de Spaanse Trofeo Palma en twee etappes in de Ronde van Rwanda. Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) was naast een balende Nys en Menten de derde Belg in de top-10 op een tiende plaats.

De finish:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Door de bonificatieseconden bezet Soudal-Quick Step nu de top-2 van het klassement. Vernon neemt de leiderstrui over van proloogwinnaar Cerny, die in dezelfde tijd als zijn ploegmaat staat. Foss is nu derde op een seconde. Verschillende klassementsrenners verdwenen woensdag net als Cavendish uit de wedstrijd. De Brit Simon Yates (Jayco-AlUla) is op de sukkel met de maag en gaf op, net als de Portugees Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) die dinsdag zijn knie had bezeerd door een technisch probleem in de proloog. De Kazak Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan) startte niet aan de rit door een corona-infectie.

Donderdag gaat de Ronde van Romandië verder met een etappe die op papier te lastig lijkt voor een sprint van een omvangrijk peloton. In totaal wachten er dan vijf beklimmingen van tweede of derde categorie. De top van de laatste ligt op twaalf kilometer van de finish.

© AFP

Nys voelde zich goed

“Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog steeds een beetje teleurgesteld ben”, aldus Thibau Nys na afloop. “Ik had de benen om te winnen, maar als je aan zo’n hoge snelheid aan het rijden bent dan is het moeilijk om met deze wind nog iemand in te halen. Ik hou een dubbel gevoel over aan deze prestatie, ik was echt goed. De sprint zelf? Het was lastig positie zoeken, maar gelukkig kreeg ik daarbij hulp van een ploegmaat. Het was dan het juiste wiel kiezen. Maar eigenlijk mag ik niet klagen. De kracht in de benen was er. Misschien zat ik één of twee plekjes te ver om te winnen.”

“Morgen zien we wel. Ik voelde me goed op de klimmetjes vandaag en ik was een van de weinige snelle mannen die nog mee waren. Als ik een dag als vandaag heb, dan ziet het er veelbelovend uit. Maar ik ga dit morgen wel voelen hoor”, klonk het nog.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Uitslag: