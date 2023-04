Inlichtingendienst waarschuwt: “Vanuit het buitenland worden mensen richting de extremen gestuurd”

Over iets meer dan een jaar gaan we opnieuw naar de stembus. Er zijn dan zowel Europese, federale als Vlaamse verkiezingen.

Opmerkelijk: de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV) van het Belgische leger – de militaire inlichtingendienst – is de komende maanden waakzaam voor mogelijke buitenlandse beïnvloeding van die verkiezingen.

Dat zegt de grote baas van de inlichtingendienst, viceadmiraal Wim Robberecht, ter gelegenheid van het allereerste openbare jaarverslag van deze dienst die nochtans hoofdzakelijk “in de schaduw opereert.”

U sluit niet uit dat buitenlandse mogendheden onze verkiezingen of de kiezers een bepaalde kant gaan proberen op te sturen?

“We hebben zulke pogingen al bij eerdere verkiezingen in het buitenland gezien. Vandaar dat we waakzaam moeten zijn.”

Wat moeten we ons voorstellen bij zulke beïnvloedingspogingen? Hoe gebeuren die?

“We denken dan onder meer aan sociale media, waarop bepaalde extreme verhalen, maar ook complottheorieën te lezen zijn, en die vervolgens vanuit het buitenland extra worden gepusht, extra onder de aandacht worden gebracht, extra worden opgepookt.”

Om verdeeldheid onder de bevolking te creëren?

“Ja. Met als eindbedoeling het normale verkiezingsproces in de war te sturen, mensen richting de extremen te duwen, met mogelijke gevolgen voor het normale verloop van het kiesproces. En op die manier een Europees land, maar bij uitbreiding ook Europa en de NAVO te verzwakken.”

Hoe kan je zoiets tegengaan?

“Wanneer we flagrante beïnvloedingspogingen zien, moet dat internationaal worden aangekaart, met de bedoeling dat het stopt. Een interessant voorbeeld is tegelijk Groot-Brittannië, waar de veiligheidsdiensten bijvoorbeeld rond de oorlog in Oekraïne op sociale media heel veel foutieve informatie zagen rondgaan. Om dat te counteren, geven de Britse veiligheidsdiensten haast wekelijks een eigen update over de oorlog in Oekraïne, zodat foute informatie wordt afgestopt.”

Moeten we ook de man of vrouw in de straat niet weerbaarder maken tegen beïnvloeding, tegen het al te gemakkelijk geloven in soms vergezochte complottheorieën?

“Dat is een van de redenen dat wij als militaire veiligheidsdienst ons jaarverslag – waarin we waarschuwen voor zulke vormen van beïnvloeding – voortaan openbaar maken. Zodat mensen beseffen dat ze best niet alles meteen geloven, dat ze kritisch moeten blijven, zeker voor datgene wat op sociale media voorbijkomt.”