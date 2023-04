Charleroi start rechtszaak tegen supporter die verantwoordelijk is voor forfaitnederlaag

Charleroi heeft een rechtszaak aangespannen tegen de supporter die op 12 november verantwoordelijk was voor het stopzetten van de wedstrijd tegen KV Mechelen. Dat bevestigde administratief directeur Pierre-Yves Hendrickx.

De supporter in kwestie had een vuurpijl op het terrein gegooid. Het kostte de club een forfaitnederlaag (en uiteindelijk een plaats in de Europe Play-offs) en een boete van 50.000 euro. Dat geld wil de club recupereren. “We vragen voor de burgerlijke rechtbank een schadeloosstelling”, zegt Hendrickx. “Het is een sterk signaal dat er grenzen zijn die niet overschreden moeten worden.”